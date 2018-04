Lady Gaga lança novo álbum em maio Lady Gaga anunciou o lançamento de novos discos. Em 23 de maio, deve sair o novo álbum Born This Way. O anúncio foi feito por meio do Twitter da artista. Mas não será preciso esperar até lá para conhecer obras inéditas de Gaga. Na mesma mensagem, via Twitter, ela conta que deve mostrar seu novo single, ainda sem título, na festa de premiação do Grammy, marcada para 13 de fevereiro. Com Born This Way, a célebre cantora norte- americana tenta repetir o êxito de seu álbum anterior, Fame Monster. Segundo dados divulgados pelo United World Chart, o disco foi o mais vendido de 2010, com mais de 5,9 milhões de unidades comercializadas. / EFE