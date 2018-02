Lady Gaga lança livro de fotos sobre sua vida em novembro

LOS ANGELES (Reuters) - A cantora pop Lady Gaga lançará este ano um livro de fotos mostrando a vida dela na estrada e no estúdio, informou a empresa responsável pela publicação.

O livro, com o título Lady Gaga, trará mais de 350 fotos da cantora vencedora do Grammy tiradas por Terry Richardson entre o festival Lollapalooza em agosto de 2010 e os últimos shows da turnê Monster Ball este ano, de acordo com a Grand Central Publishing, divisão do grupo Hachette Book.

O livro, que contará com um prefácio da cantora de 25 anos, será publicado em 22 de novembro.