Lady Gaga filma com Rodriguez Lady Gaga vai estrear como atriz no novo filme de Robert Rodríguez, Machete Kills. Segundo informaram a própria cantora e o diretor na quinta-feira, no Twitter, a cantora fará o papel de La Chameleón, "Acabo de terminar o trabalho com Lady Gaga em Machete Kills. Ela arrebentou", escreveu Rodríguez. Pouco depois, a artista polivalente, de 26 anos, cujo nome real é Stefani Germanotta, confirmou a notícia aos seus mais de 27 milhões de seguidores na rede social. "Sim, é verdade, farei minha estreia como atriz no incrível Mache-te Kills, de Rodríguez. Estou muito emocionada. A filmagem foi uma loucura." / EFE