Lady Gaga fala de novo perfume, cinema e sobre usar maconha

Lady Gaga tem revelado seus mais íntimos desejos e detalhes da vida pessoal em entrevistas que dá a rádios da Austrália e Estados Unidos. Em entrevista com Kyle e Jackie O à rádio australiana 2Day FM, Gaga falou sobre o seu novo perfume. À uma rádio americana disse que gostaria que Marisa Tomei fizesse seu papel no cinema e que usa maconha para compor suas canções.

Sobre o perfume, a cantora revelou que o odor remete a uma "vadia chique". É a primeira vez que ela comenta sobre a nova fragância, que disse estar sendo desenvolvida a partir de seu próprio sangue. No mês passado, a mídia norte-americana anunciou que o perfume será lançado no ano que vem e poderá cheirar como sangue e sêmen.

"Eu quero extrair o cheiro e a sensação do sangue e sêmen das estruturas moleculares", detalhou. "Está no perfume, mas não cheira como tal." Lady Gaga acrescentou: "É pegar o meu próprio sangue, então é como me ter em sua pele". Outras cantoras famosas, como Britney Spears e Beyoncé, lançaram suas próprias fragrâncias.

No cinema. Fenômeno de vendas, Gaga afirmou que gostaria de ter a atriz Marisa Tomei a interpretando em um filme. O novo single de Gaga Born This Way vendeu 60 mil cópias em apenas 34 horas e decolou do número mil ao primeiro na parada da Billboard na semana passada.

"Eu sempre fui uma super fã de Rosario Dawson. Você quer saber? Eu gostaria que Marisa Tomei fizesse o meu papel. Sou fã de Marisa Tomei", contou Gaga ao programa de rádio The Morning Mash Up.

Ela acrescentou: "Todos os meus amigos me chamam de Marisa quando eu estou furiosa porque o meu sotaque apenas foge de mim e começo a mascar meu chiclete."

Quando perguntada se ela considera atuar, Gaga respondeu: "De alguma forma, eu penso, sim. Eu acho que estou destinada às telas, de certa maneira." Gaga também admitiu que ela usa maconha enquanto escreve música.

