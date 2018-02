Lady gaga explica vestido de carne

A cantora Lady Gaga, ganhadora de oito prêmios no MTV Video Music Awards, oferecidos pelo canal aos melhores clipes do ano, disse que um dos vestidos que usou na cerimônia de premiação, feito de carne crua, tinha como objetivo destacar a luta pelos direitos dos cidadãos. Após toda a polêmica, a cantora, em declarações ao programa de televisão de Ellen Degeneres, explicou que não queria desrespeitar ninguém, e afirmou ser uma pessoa que se caracteriza por nunca julgar as pessoas.