Lady Gaga é barrada na porta de seu antigo apartamento em NY

A cantora americana Lady Gaga foi barrada na porta de seu antigo apartamento em Nova York em frente às câmeras de televisão, quando a atual inquilina do imóvel não autorizou sua entrada para a gravação de um programa especial que será transmitido no próximo domingo, antes da cerimônia do prêmio Grammy.

Lady Gaga não pôde entrar no apartamento onde morava na área do Lower East Side de Manhattan quando ali chegou de surpresa com as câmeras do programa 60 Minutes, acompanhada do apresentador Anderson Cooper, tal como mostra nesta terça-feira, 8, o site do programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vídeo, vê-se a cantora chegando em um edifício nova-iorquino junto a Cooper, contando a ele como era sua vida como desconhecida na cidade.

O problema surge quando Lady Gaga toca a campainha da porta do imóvel que foi seu apartamento durante três anos. Após cumprimentar a mulher que abriu a porta, não recebe permissão para entrar.

"Eu preferiria que não houvesse câmeras", lhe responde a mulher que agora reside no local.

Anderson Cooper conta o que a cantora e a equipe do programa fizeram depois. "Acabamos sentados nas escadas falando sobre as lembranças que Lady Gaga acumula em uma caixa".

Veja também:

Lady Gaga divulga capa de novo single em site oficial