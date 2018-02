Lady Gaga diz não ser 'um pedaço de carne'

Vencedora de oito estatuetas na cerimônia de domingo, a cantora pop recebeu um dos prêmios usando um vestido de carne vermelha crua com bolsa e sapatos que combinavam, o que tornou-se um dos momentos mais comentados do evento.

"Se não defendermos aquilo que acreditamos e se não lutarmos pelos nossos direitos, muito em breve teremos tantos direitos quanto a carne nos nossos ossos", disse Lady Gaga, de 24 anos, à apresentadora Ellen DeGeneres nesta segunda-feira.

"E, eu não sou um pedaço de carne", acrescentou.

Lady Gaga usou o vestido no domingo após ter posado para a capa da revista Vogue Hommes Japan de setembro vestindo um biquíni de carne. Este foi um dos diferentes modelos usados pela cantora no domingo, incluindo um parecido com um saco de lixo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela disse que não pretendia desrespeitar ninguém que seja vegetariano, e se descreveu como "o ser humano mais livre de julgamento na Terra".

(Por Jill Serjeant)