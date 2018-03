Lady Gaga compra roupas de Michael Jackson em leilão

O leilão, realizado em Beverly Hills, tinha 465 lotes de itens relacionados a várias fases da carreira de Jackson, inclusive trajes e objetos cênicos usados em shows e clipes.

Entre os destaques estavam uma jaqueta usada na turnê "BAD" (240 mil dólares), um par de luvas brancas (192 mil dólares) e outra jaqueta, feita para a Pepsi (68 mil).

Depois do leilão de domingo, Gaga contou aos seus 31 milhões de seguidores no Twitter que "as 55 peças que eu recolhi hoje serão arquivadas e cuidadas por especialistas no espírito e amor de Michael Jackson, da sua bravura e dos seus fãs no mundo todo".

Jackson morreu aos 50 anos, em 2009, vítima de uma overdose acidental de medicamentos.

Os trajes, criados por Dennis Tompkins e Michael Bush, de Los Angeles, e depois dados pelo cantor aos próprios estilistas, já haviam sido expostos neste ano em uma turnê mundial que passou pela América do Sul, Europa e Ásia.

O leilão superou amplamente sua estimativa prévia, que era de arrecadar 1 a 2 milhões de dólares.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)