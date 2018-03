Lady Gaga comenta sua publicidade

A cantora pop Lady Gaga é famosa pelo estilo espalhafatoso, que a levou a entrar na festa dos Grammys, dentro de uma espécie de casulo, mas ela também usa a fama para outras causas.

"Gosto de participar de organizações que conheço, causas com as quais tenho familiaridade, coisas que afetam a minha vida", afirmou à BBC.

A artista diz gostar de se envolver com assuntos que "tenham a ver com jovens, educação, justiça social".

Com o toque de Lady Gaga, no ano passado, a empresa de cosméticos MAC levantou US$ 35 milhões para o seu fundo de HIV/Aids.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na cerimônia dos Grammys, Lady Gaga chego dentro de um ovo

Mas os vídeo-clips da cantora também são usados na promoção de produtos.

Na canção Pokerface, ela anuncia um site de apostas pela internet.

Em janeiro, divulgou a Polaroid, empresa da qual é diretora criativa.

Apesar dos patrocínios, ele nega ser uma artista vendida.

"Sou uma mulher da Renascença. Adoro projetar, adoro criar e agora tenho uma voz no universo."

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.