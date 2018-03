Lady Gaga aparece em lista dos maiores prodígios do mundo pela 'Vanity Fair'

SÃO PAULO - Lady Gaga, Jay Z e Justin Timberlake são alguns dos artistas escolhidos pela revista norte-americana Vanity Fair para compor a lista dos maiores empreendedores e prodígios do ano, divulgada nesta quinta-feira, 1. Segundo a revista, o ranking elege "os 50 melhores entre uma raça nova de visionários" da "Era da Tecnologia"

Os cinquenta listados formam uma equipe de empresários e personalidades do mundo das artes, tecnologia e política que foram além com suas iniciativas. A New Establishment de 2011 é encabeçada, pelo segundo ano consecutivo, por Mark Zuckerberg, fundador e mantenedor do Facebook.

Na frente entre as celebridades, Lady Gaga ficou em 9º lugar, a mulher melhor colocada da lista. A cantora também é a personalidade mais jovem que aparece no ranking - ela tem 25 anos. Gaga tem grandes comunidades de fãs em todas as redes sociais que utiliza. São 13 milhões no Twitter, 42 milhões no Facebook e mais de 500 mil inscritos em sua conta oficial do YouTube.

De acordo com a Variety, 15 dos 50 ranqueados têm menos de 40 anos. Outros 14 membros da lista são bilionários.

O cineasta Tim Burton, Johnny Depp e o produtor Graham King ocupam a 14ª posição por suas parcerias - os três filmam juntos o longa-metragem Dark Shadows.

Logo em seguida, aparece a autora da série Harry Potter, J.K. Rowling. Os produtores J.J. Abrams e Peter Jackson, Ashton Kutcher, Jay Z e Justin Timberlake também compõem a lista, ao lado de nomes menos famosos, como John Lasseter, da Pixar Estúdios, que fica em 8º lugar, e Tray Parker e Matt Stone, criadores do seriado de animação South Park.

O ramo da tecnologia e da internet dominou as primeiras posições do ranking, com Sergey Brin e Larry Page, fundadores do Google, Jeff Bezos, do site de compras online Amazon, Tim Cook e Jonathan Ive, da Apple, e Jack Dorsey, do Twitter, aparecem logo nas cinco primeiras posições.

Veja a lista completa:

1. Mark Zuckerberg, Facebook

2. Sergey Brin e Larry Page, Google

3. Jeff Bezos, Amazon

4. Tim Cook e Jonathan Ive, Apple

5. Jack Dorsey, Square e Twitter

6. Marc Andreessen e Ben Horowitz, Andreessen Horowitz

7. Reed Hastings, Netflix

8. John Lasseter, Pixar, Walt Disney Estúdios

9. Lady Gaga, cantora

10. Dan Doctoroff, Bloomberg L.P.

11. Dick Costolo, Twitter

12. Mark Pincus, Zynga

13. Jim Breyer, Accel Partners

14. Tim Burton, Johnny Depp, e Graham King, Filmes

15. Michael Moritz, Sequoia Capital

16. J. K. Rowling, Harry Potter

17. Trey Parker and Matt Stone, South Park

18. Reid Hoffman, Greylock Partners, LinkedIn

19. Herb Allen III, Allen & Co.

20. Judd Apatow, Apatow Producões

21. Jay-Z, Roc Nation

22. Todd Phillips, Green Hat Films

23. Yuri Milner, DST Global

24. J. J. Abrams, escritor, diretor e produtor

25. Robin Li, Baidu

26. Sheryl Sandberg, Facebook

27. Andrew Mason, Groupon

28. Jon Stewart e Stephen Colbert, televisão

29. Mark Wahlberg e Stephen Levinson, Leverage

30. Angela Ahrendts e Christopher Bailey, Burberry

31. Elon Musk, Tesla Motors, Space X

32. Natalie Massenet, Grupo Net-a-Porter

33. Paul Graham, Y Combinator

34. Sean Parker, empresário

35. Fred Wilson, Union Square Ventures, Flatiron Partners

36. Peter Thiel, Founders Fund, Clarium Capital Management

37. Peter Jackson, Wingnut Films

38. Ryan Kavanaugh, Relativity Media

39. Mike Allen, Político

40. Walt Mossberg e Kara Swisher, All Things D

41. John Hennessy, Stanford University

42. Jeremy Stoppelman, Yelp

43. Ashton Kutcher, ator, investidor

44. Tyler Perry, diretor, produtor, escritor, ator

45. Dennis Crowley, Foursquare

46. Kevin Ryan, Gilt Groupe

47. Daniel Ek, Spotify

48. Henry Blodget, Business Insider

49. Mikael Hed, Niklas Hed, e Peter Vesterbacka, Rovio

50. Justin Timberlake, cantor, ator