Ladrões levam roteiro inédito de Coppola em Buenos Aires

O cineasta Francis Ford Coppola foi alvo da onda de criminalidade que afeta a capital argentina na madrugada desta quinta-feira, 27, quando um grupo de ladrões entrou na casa do diretor de O Poderoso Chefão e Apocalipsis Now possui em Buenos Aires. O grupo composto por cinco assaltantes entrou na residência, amarrou as pessoas que ali estavam (o diretor não estava na casa no momento) e levou equipamentos de filmagem além de objetos de valor. Mas, a principal preocupação de Coppola é reaver o computador no qual está arquivado o roteiro do filme que pretendia rodar no ano que vem. Os assessores de Coppola fizeram um apelo pela manhã na TV e no rádio: "por favor, pedimos aos ladrões que devolvam pelo menos a informação que está dentro do computador, onde está todo seu trabalho criativo". Eles também indicaram que poderiam "entregar uma recompensa" se o material for devolvido ao diretor. Segundo eles, Coppola "está muito triste. A única coisa que pediu é recuperar seu computador, que é fundamental para ele e seu trabalho". Os assessores explicaram que seria suficiente "contar com um back up...para eles isso não serve de nada. Se for possível, que deixem uma cópia em algum bar e nos avisem de forma anônima". Os ladrões entraram na casa do diretor sem saber quem era o dono. "Eles queriam dinheiro. Quando viram que não havia dinheiro, levaram os equipamentos", explicaram os assessores. Tetro é novo filme de Coppola, que será produzido pela Zoetrope Argentina. Seu enredo trata das intensas rivalidades de uma família de imigrantes italianos, que são artistas. O filme, que antes do roubo estava programado para iniciar a rodagem em fevereiro, será protagonizado pelo ator espanhol Javier Bardem e o americano Matt Dillon. Junto com eles estará presente uma atriz argentina, que ainda não foi escolhida. Ao longo do último ano e meio Coppola tornou-se um novo morador de Buenos Aires. Com extremo low profile (ele não concede entrevistas), o diretor visita bares da cidade, além dos teatros portenhos. Fascinado com Buenos Aires desde os anos 90, o diretor americano instalou-se no bairro de Palermo Viejo, na rua Gorriti, 4.746, onde passa grande parte do ano. A casa também é seu escritório de trabalho. O diretor está planejando realizar um filme em Buenos Aires com atores locais, além de americanos e europeus. Em dezembro passado, um ladrão levou a bolsa de Barbara Bush - uma das filhas do presidente George W. Bush - que estava passeando no bairro de San Telmo. Apesar de contar com guarda-costas, o ladrão - que jamais foi localizado - conseguiu furtar a bolsa da jovem que continha, entre outros objetos, o celular e seu palm top.