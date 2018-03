Ladrões levam obras de Warhol e Lichtenstein na Suécia

Obras dos pintores pop americanos Andy Warhol e Roy Lichtenstein foram roubadas de um museu sueco, segundo informaram nesta sexta-feira, 18, autoridades locais. A polícia informou que dois quadros de Warhol e três de Lichtenstein foram levados do Museu Abergs, em Estocolmo, nas primeiras horas do dia desta sexta. Não se sabe ao certo quantas pessoas participaram do roubo e a polícia ainda não tem suspeitos. Um pôster de filme da Disney também foi levado. As obras roubadas são avaliadas em 3 milhões de coroas suecas, quantia equivalente a R$ 800 mil.