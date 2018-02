Ladrão devolve quadro de Dalí O quadro Cartel de Don Juan Tenorio, pintado pelo artista espanhol Salvador Dalí, regressou à galeria de Nova York de onde havia sido roubado há dez dias. A obra, devolvida pelo correio, foi postada na Grécia. A galeria Venus Over Manhattan, de onde a pintura do artista surrealista havia sido roubada, recebeu um e-mail com o número de referência do envio postal, informou a rede de televisão ABC. A galeria não confirma ter recebido a obra de volta. Ainda de acordo com a ABC, a pintura foi interceptada no aeroporto de Nova York, na semana passada, ao passar pelo serviço aduaneiro e por uma inspeção dos correios norte-americanos. / EFE