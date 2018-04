Lacroix se une a grupo italiano para salvar grife

O grupo italiano Borletti apresentou nesta segunda-feira, 27, uma oferta de compra da grife do estilista francês Christian Lacroix, que declarou falência no começo de maio deste ano.

A proposta de Lacroix e do grupo Borletti, que em 2006 comprou a loja de departamentos francesa Printemps e controla a rede italiana La Rinascente, é apenas uma das três apresentadas até agora, segundo Régis Valliot, administrador judicial da marca.

As outras duas ofertas são da empresa de consultoria Bernard Krief Consulting (BKC), conhecida por comprar empresas com dificuldades, e outra de uma companhia que se propôs a pagar um euro para assumir o controle da grife.

O prazo para a apresentação de ofertas pela Christian Lacroix vence nesta segunda. Desde 2005, a grife é controlada pelo grupo americano Falic. No ano passado, a marca teve um prejuízo de 10 milhões de euros. A célebre maison, famosa pelas belas criações, anunciou em maio que fecharia suas portas no fim de julho caso não encontrasse um novo proprietário.

A grife Lacroix foi fundada em 1987, com o apoio do líder mundial no mercado de luxo, o grupo francês LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

A crise financeira mundial, que afeta "de maneira significativa o setor do luxo", e a forte queda da demando no mercado americano foram alguns dos fatores que causaram a quebra da maison.

Apesar da situação financeira delicada, no começo do mês, o estilista Christian Lacroix fez aquele que pode ter sido seu último desfile à frente da marca. A coleção de alta-costura apresentada na semana de moda de Paris foi muito elogiada pela crítica especializada.