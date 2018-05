Labirintos de Romulo

Haja ouvido para abarcar a quantidade de discos marcantes ainda neste primeiro semestre. Relembrando alguns desta safra atemporal de 2011, São Paulo teve Nó na Orelha, de Criolo, Memórias Luso-Africanas, de Gui Amabis, Metá Metá, de Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França. O Rio mandou Toque Dela, de Marcelo Camelo. Dos dois Estados, em tabelinha, Gismontipascoal, com Hamilton de Holanda e André Mehmari enriquecendo a obra de Egberto e Hermeto. Neste mesmo balaio, de criar música sem a bússola e a âncora dos modismos, a bola da vez é o compositor Romulo Fróes, que jogou anteontem, gratuitamente, na internet seu novo álbum, Um Labirinto em Cada Pé.

Quem for às lojas em busca do disco, recomenda-se que vá ao setor dos "inclassificáveis", no melhor sentido da palavra. Depois de Calado (2004), Cão (2006) e o duplo No Chão sem o Chão (2009), com este novo CD já está mais do que na hora de ignorar os rótulos e os que tentam enquadrar Romulo como um arqueólogo das raízes do samba. O tapa na alma de Um Labirinto em Cada Pé se dá justamente por ser uma trança de estilos com extrema sinceridade.

No fim do mês passado, o compositor já dera uma mostra do que estava tramando, ao oferecer na internet Muro, a primeira música do novo álbum, que logo ganhou um clipe improvisado, com animação espetacular. A composição, segunda das 14 faixas, foi feita por Romulo com o artista plástico Clima que, assim como Nuno Ramos, assina diversos temas do álbum, dando continuidade à parceria do trio, presente nos discos de Romulo.

Como era de se esperar, as composições dos três (juntos ou separados), como Máquina de Fumaça, O Filho de Deus, Varre e Sai, Boneco de Piche, Ditado, Jardineira (assinada também por Guilherme Held), Quero Quero e a própria Um Labirinto em Cada Pé, são extremamente imagéticas e dignas de ganharem roteiros de curtas-metragens, sem serem previsíveis. É justamente aí, neste aspecto pra lá de visual das letras em que reside a beleza dos temas de Romulo, Nuno e Clima. A sugestão do não dito perdura na alma justamente por fugir da obviedade do explícito.

E feliz de Romulo que tem o privilégio de contar com um time de criadores - e não meros reprodutores - no instrumental. Com produção do próprio Romulo e Maurício Tagliari, o destaque é para o elenco inteiro, com Marcelo Cabral (baixo), Thiago França (saxofone), Guilherme Held (guitarra) e Pedro Ito (bateria). Rodrigo Campos, que também prepara novo disco, além de tocar violão, percussão e dividir composições em Tua Beleza, Cilada e Onde Fui Que Nunca Vem, tem seu cavaquinho como uma das marcas do direcionamento estético do disco. Um cavaco desempenhando não apenas um papel como instrumento de samba, mas também um componente importante no arranjo e no fraseado em temas de outros gêneros, como o rock.

Em relação às participações no álbum, os convidados dispensam apresentações. Dona Inah abre o CD com uma interpretação absurdamente emotiva à capela para a poesia Olhos da Cara, de Nuno Ramos. Arnaldo Antunes também aparece inesquecível com seu timbre grave no samba Rap em Latim. Por fim, Nina Becker, depois dos recentes Azul e Vermelho, é presença constante em diversas faixas e indispensável na construção da atmosfera de Um Labirinto em Cada Pé.

***

FAIXA A FAIXA

Olhos da Cara

"Ninguém canta pra ninguém". Canto emotivo de Dona Inah.

Muro

Clipe à altura do belo tema. Sax marcante de Thiago França.

Máquina de Fumaça

Letra nonsense, backing vocal de Nina Becker e assobios.

O Filho de Deus

Composição de Nuno Ramos, um dos destaques do disco.

Rap em Latim

Samba com Arnaldo Antunes.

Varre e Sai

Mais uma condução firme no baixo de Marcelo Cabral.

Boneco de Piche

Letra digna de roteiro de curta.

Tua Beleza

Destaque para guitarra de Guilherme Held.

Ditado

Levada funkeada. Cavaco de Rodrigo Campos além do samba.

Jardineira

Instrumental simples. Também renderia um clipe viajante.

Cilada

"Do Casino da Urca ao Cacique de Ramos vou a pé". Grande destaque do disco.

Quero Quero

Minicrônica triste com letra e instrumental bem casados.

Onde Foi Que Nunca Vem

Mais uma com o coro afinado de Nina Becker.

Um Labirinto em Cada Pé

Densa, com Cabral no contrabaixo acústico.