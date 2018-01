Lábios de Angelina Jolie inspiram pacientes de cirurgia plástica Os olhos de Katie Holmes, os lábios carnudos de Angelina Jolie e o corpo de Jessica Biel formam a mulher perfeita -- ao menos essa é a opinião das pacientes de cirurgia plástica de Beverly Hills. Os atributos específicos das três atrizes encabeçaram a lista anual dos "Hollywood's Hottest Looks" (o visual mais quente de Hollywood), divulgada na quinta-feira pelo Instituto Beverly Hills de Cirurgia Estética e Reparadora. Segundo os médicos Richard Fleming e Toby Mayer, suas clientes pedem por cirurgias plásticas não para que se pareçam com essa ou aquela estrela do cinema, mas para que tenham atributos específicos do rosto e do corpo de várias celebridades. O nariz mais requisitado é o de Katherine Heigl, estrela do seriado "Grey's Anatomy". A atriz britânica Keira Knightley ficou no primeiro lugar quanto ao quesito maçãs do rosto. E Paris Hilton é a dona da pele mais cobiçada. Os traços mais desejados pelos pacientes do sexo masculino foram o nariz de Leonardo DiCaprio, o corpo do jogador de futebol David Beckham e os olhos azuis do último ator a encarnar James Bond, Daniel Craig. As bochechas de George Clooney e os lábios de Matt Damon também conquistaram um primeiro lugar. "Nossos pacientes continuam recorrendo a Hollywood para estabelecer seu padrão de beleza", afirmou Fleming. "Nossos pacientes querem parecer saudáveis, dinâmicos e, acima de tudo, jovens como as celebridades que vêem nas revistas de famosos."