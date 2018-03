'La Verità' chega a São Paulo

Em La Verità - espetáculo que chega nesta quarta-feira, 7, a São Paulo depois de percorrer quatro capitais brasileiras -, o ponto de partida é um painel criado pelo artista espanhol nos 1940. Foi de posse da pintura - e tomado pelos caminhos que ela sugeria - que o ítalo-suíço Daniele Finzi Pasca concebeu a montagem.

O diretor conquistou fama internacional por suas criações grandiosas. No Brasil, pôde ser visto recentemente em Donka - Uma Carta a Chekhov, montagem de 2010, e Corteo - obra do Cirque du Soleil que levava sua assinatura. Agora, está no Canadá, criando o espetáculo de abertura da próxima Olimpíada de Inverno.

O encenador mantém seus traços característicos em La Verità: concebe algo entre o circo e o teatro, com números de clowns e demonstrações acrobáticas. "A peça é como um caleidoscópio de pequenas narrativas, fragmentos que se inspiram todos nessa tela", comenta ele.

Com cores esmaecidas, o painel traz as figuras dos amantes Tristão e Isolda. Foi criado para servir de cenário a Tristan Fou: balé visto em Nova York em 1944 e que se autodenominava como uma dança tragicômica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caminho trilhado pela cia de Pasca se aproxima dessa ambiguidade original. Sua obra cênica está a lidar com um constante jogo de contrastes. Persiste oscilando entre o grotesco e o lírico. Permite que a tela de Dalí tenha espaço próprio na criação, mas faz isso sem adotar uma postura reverente.

LA VERITA - Teatro Bradesco. Rua Turiassu, 2.100, Shopping Bourbon. 5ª a dom., 21 h. R$ 30/ R$ 200. Até 25/8. www.ingressorapido.com.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.