'La Grande Bellezza': a versão moderna de 'A Doce Vida' Mais até do que Matteo Garrone de Reality, Paolo Sorrentino é o autor que faz diferença no cinema italiano atual. Sorrentino tem vindo regularmente a Cannes desde As Consequências do Amor, de 2004. O Amigo da Família, O Divo, Aqui É o Meu Lugar. O último é quase a exceção em sua carreira - além de ser um filme ?estrangeiro?, rodado nos EUA, é interpretado por Sean Penn. No restante de sua obra, Sorrentino usa sempre Toni Servillo, que deve ser contado nos dedos de uma só mão como um dos maiores atores contemporâneos.