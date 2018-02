'La Demora' é o vencedor do Festival 4 + 1 Desenrolado em cinco cidades (Bogotá, Buenos Aires, Cidade do México, Madri e Rio), o Festival 4 +1 terminou no domingo à noite com o anúncio do vencedor do prêmio do público no evento da fundação espanhola Mapfre. Ganhou o filme uruguaio "La Demora", de Rodrigo Plá, sobre uma filha que abandona seu pai, vítima de Alzheimer, na rua e, depois, consumida pela culpa, o procura dentro da noite. O festival prossegue online até o dia 30 no endereço www.4mas1.com, no qual os interessados podem ver o vencedor, os demais concorrentes e a programação dedicada a Werner Herzog, incluindo a aula magna do autor, no CCBB do Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.