'La Danza de la Realidad': poética viagem à infância Nicolas Winding Fern já possuía uma obra, mas virou cult aqui mesmo em Cannes quando Drive, seu noir com Ryan Gosling, ganhou o prêmio de direção. Winding Fern concorre de novo com Only God Forgives, também com Gosling (e Kristin Scott Thomas como a mafiosa mãe dele). No sábado (18) à noite, o público quase veio abaixo quando o autor dinamarquês subiu ao palco do Theatre Croisette para apresentar uma das atrações da Quinzena dos Realizadores, La Danza de la Realidad.