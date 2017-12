Kylie Minogue lança novo single e site de relacionamentos A cantora australiana Kylie Minogue coroou sua volta por cima após sofrer um câncer de mama com o lançamento de um novo single, na segunda-feira, e também de um site de relacionamentos via celular que, segundo seus criadores, é o primeiro de uma popstar. Seu porta-voz também confirmou que Minogue vem discutindo a possibilidade de fazer uma turnê mundial em 2008, quando ela terá 40 anos, mas que ainda não foi tomada nenhuma decisão a esse respeito. Alguns órgãos de mídia britânica disseram que a possível turnê precisou ser cancelada devido a preocupações com a saúde da cantora. Minogue, que é uma das mulheres de maior sucesso no mundo artístico da Grã-Bretanha, graças a hits como "I Should Be So Lucky" e "Can't Get You Out Of My Head", fez o lançamento digital de seu novo single, "2 Hearts", nesta segunda-feira. O single chegará às lojas uma semana depois. Seu álbum "X" vai sair em 26 de novembro. "2 Hearts" já foi descrito como "Número 1 com certeza" pelo tablóide The Sun, refletindo a popularidade de Kylie Minogue na Grã-Bretanha. Suas vendas mundiais de álbuns são estimadas em cerca de 40 milhões. Minogue se transformou de atriz de telenovelas nos anos 1980 em ícone de moda internacional e popstar líder de vendas. Sua fama se intensificou em função de sua batalha contra o câncer de mama. Minogue foi obrigada a suspender sua "Showgirl Tour" para passar por uma cirurgia em Melbourne, seguida por quimioterapia em Paris, onde seu namorado tinha uma residência.