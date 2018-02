Kutcher e Moore adoram postar no Twitter até quando estão juntos

TEL AVIV (Reuters Life!) - O ator Ashton Kutcher, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Twitter, disse na segunda-feira que ele e sua esposa, a atriz Demi Moore, gostam de conversar pelo microblog mesmo quando estão frente a frente.

"Muitas vezes minha esposa e eu nos sentamos um na frente do outro e tuitamos, é um pouco bizarro", disse o ator num evento de tecnologia em Tel Aviv.

"É a mesma razão pela qual você manda rosas para uma mulher no trabalho. Às vezes as pessoas gostam de ser adoradas em público", disse o ator de 32 anos, conhecido pela série "That '70s Show." Moore estava na plateia.

No mês passado, o casal tuiteiro lançou uma campanha chamada "Real Men Don't Buy Girls" ("Homens de Verdade Não Compram Meninas"), contra o tráfico humano pela Internet.

Kutcher elogiou a diversidade do Twitter, que tem 145 milhões de usuários.

"Se você olhar as cem principais empresas de mídia, 95 por cento são propriedade ou são operadas por homens brancos com mais de 40 anos ... o Twitter é uma perspectiva mais real do gráfico humano do que qualquer empresa de mídia. É uma mudança de poder na mídia, e todos estamos participando dela."