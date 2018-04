Kusturica constrói cidade para filme O diretor de cinema bósnio Emir Kusturica anunciou este fim de semana um polêmico projeto sobre um povoado de casas de pedra em Visegrado, onde se passa a novela A Ponte Sobre o Drina, de Ivo Andric, Nobel de Literatura de 1961. Os arredores da ponte Mehmed Pasa Sokolovic, de Visegrado, onde Kusturica quer rodar o filme, são protegidos pelo Patrimônio Histórico e não se permite nenhuma construção em seu território. Kusturica pretende erguer uma cidade de pedra inspirado no modelo de outro vilarejo cenográfico que ele montou em Kamengrado, na Sérvia. As casas, informou o cineasta, seriam construídas no estilo renascentista. / EFE