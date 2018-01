Kurt no limite Live at the Paramount foi gravado em 1991, em um momento crucial para Kurt Cobain e o Nirvana. O histórico Nevermind acabara de ser lançado e Smells Like Teen Spirit estava em rápida ascensão nas paradas. Em breve, o sucesso internacional abraçaria uma banda que tinha no seu cerne o intuito de fazer música que rompesse com o status quo. Este momento ansioso e levemente confuso é traduzido em distorções de voz e guitarra durante um show demolidor da banda de Seattle.