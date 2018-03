Kurt Masur cai durante concerto O lendário ex-diretor da Filarmônica de Nova York, o maestro Kurt Masur, está hospitalizado para se recuperar de lesões causadas depois de ter caído do púlpito durante concerto anteontem em Paris. O músico, de 84 anos e que sofre do mal de Parkinson, estava regendo a Orquestra Nacional da França quando perdeu o equilíbrio em um dos movimentos da 6.ª Sinfonia de Tchaikovsky. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, enviou comunicado desejando melhoras ao maestro. Na nota afirmou que Masur teve "papel histórico" na reconciliação entre as Alemanhas Oriental e Ocidental quando dirigiu a Orquestra de Leipzig em 1989. / AP