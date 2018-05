'Kung Fu Panda 2' chega aos cinemas em 3D

A garotada vai curtir a aventura de Po novamente, na versão dublada, com a voz do ator Lúcio Mauro Filho (o Tuco, de "A Grande Família") - 540 cópias dubladas quem entram no circuito. Já para os maiores que preferirem a versão original, legendada (152 cópias), o urso panda continua sendo dublado pelo ator Jack Black ("King Kong", "Escola de Rock", "O Amor é Cego"). Retornam também a vozes de astros e estrelas como Dustin Hoffman (Mestre Shifu), Angelina Jolie (Tigresa), Jackie Chan (Macaco) e Lucy Liu (Víbora). Entre os novos vilões, os intérpretes das vozes dos personagens estão Gary Oldman (Lord Shen) e Jean-Claude Van Damme (Mestre Crocodilo). Ao todo, o filme estará disponível em terceira dimensão em 328 salas pelo País.

A nova trama começa com a tranquilidade de Po e seus amigos abalada com a chega ao vilarejo de Lorde Shen. O terrível planeja usar uma arma secreta e imbatível para conquistar a China e destruir o Kung Fu. O avanço dos recursos tecnológicos disponíveis para a continuação são nítidos na tela, especialmente na versão 3D. A produção viajou até a China para obter um resultado mais detalhista dos ambientes. A visita se concentrou na província de Sichuan, habitat natural dos ursos pandas e atualmente lar de 80% da população desses animais naquela País.

Pode-se dizer que a jornada do herói do urso lutador de Kung Fu é parecida com a trajetória da diretora da animação, Jennifer Yuh Nelson. No filme anterior, ela tinha três cargos diferentes: Chefe de História, Supervisora de Sequências de Ação e Diretora da Sequência do Sonho. Assim como Po seguiu seu caminho para tornar-se o Dragão Guerreiro, a determinação da diretora fez com que, segundo produtores da DreamWorks, ela alcançasse o posto atual naturalmente.