Kristen Stewart está cotada para viver Branca de Neve no cinema

Kristen Stewart está cotada para o papel de Branca de Neve no novo projeto da Universal. Segundo a revista Hollywood Reporter, a estrela da saga Crepúsculo é a primeira da lista dos produtores de Snow White and the Huntsman (Branca de Neve e o Caçador, em tradução livre).

O longa será dirigido pelo britânico Rupert Sanders. As negociações de elenco incluem Viggo Mortensen, como caçador e Charlize Theron como a bruxa.

Segundo a publicação, Kristen Stewart é o nome que o estúdio cogita desde o início do projeto. Riley Keough, Felicity Jones, Vikander Alicia e Emily Browning fizeram testes para o papel.

Stewart, mundialmente conhecida graças ao papel de Bella, na saga baseada nos livros de Stephenie Meyer, tem focado sua carreira em filmes independentes.

O papel de Branca de Neve seria o primeiro filme em um grande estúdio desde que a jovem atriz alcançou a fama. No ano passado, a atriz viveu a cantora Joan Jett em The Runaways - Garotas do Rock (2010) e filmou On The Road, baseado no livro do escritor Jack Kerouac.