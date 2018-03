Krajcberg: mostra no MAC de Niterói O polonês Frans Krajcberg, que vive em Nova Viçosa, na Bahia, desde os anos 1970, é o convidado de honra nas comemorações de 15 anos do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói. O artista participa hoje da abertura de uma exposição, reunindo 28 obras, divididas em sete esculturas de chão, sete trabalhos que remetem à sombra - característica das obras de Krajcberg -, além de 15 fotografias. Para o público, a mostra fica em cartaz desta segunda-feira até 5 de outubro, das 10 às 18 horas. O MAC de Niterói fica no Mirante da Boa Viagem, s/n.º. Mais informações pelo tel. (21) 2620-2400 ou pelo site www.macniteroi.com.br.