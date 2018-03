Kraftwerk traz show 3D ao sónar A banda alemã Kraftwerk, pioneira da música eletrônica, foi confirmada como substituta de Björk no festival Sónar, no próximo dia 11 (o festival será nos dias 11 e 12, no Anhembi). Björk cancelou seu show esta semana devido a um nódulo nas cordas vocais. O grupo alemão traz ao Sónar o show em 3D do disco Autobahn, clássico de 1974, que já realizou no último dia 10 no Museum of Modern Art de Nova York, o MoMA. Ralf Hutter, fundador do grupo, informou à imprensa norte-americana que a banda deve lançar um novo disco em breve. A banda se apresentou em São Paulo em 2008, abrindo o show do grupo Radiohead, na Chácara do Jockey.