König faz sua ode à perfeição de Mahler

Será que essa música resiste a tantas repetições, ao vivo e em gravações em áudio e vídeo? O público se comoveria de novo com o famoso "Adagietto"? Seria capaz de ouvi-lo com a emoção da "primeira vez"? Por outro lado, é possível construir duas ótimas execuções estilisticamente diferentes?

Theodor Adorno me ajudou a responder à primeira pergunta. A música de Mahler não se presta a manipulações, escreveu ele em um texto de 1936. Isto é, as marchas, "ländler", valsas e outras danças presentes nas sinfonias são expressão do coletivo, mas "ouvidas da perspectiva individual". Neste caso, o ser humano não se dissolve no coletivo - e é isso que impede o mau uso de sua música. O itinerário várias vezes repetido nelas, das sombras para a luz, funciona como a prova da capacidade da ressurreição individual. Essa música "promete vitória aos perdedores. Toda a sua música sinfônica é uma alvorada. Seu herói é o desertor".

Ele pensava politicamente, por causa da ascensão do nazismo. Mas nós, hoje, pensamos comercialmente. E a resposta é que, anteontem, novamente uma execução primorosa mostrou que, um pouco pela grandiosidade, outro tanto por sua fragmentação numa imensa tapeçaria sonora, ou romance musical, sua música é mesmo impossível de ser desfigurada.

Trompete e trompa perfeitos, regência segura de König e músicos empenhados construíram uma leitura muito boa da Quinta Sinfonia. Ora, mas não foi isso o que escrevi a propósito da Osesp com Marin Alsop um mês atrás? Em certo sentido, sim. Mas a balança pende para a Osesp: maior fluência, cordas mais homogêneas, concepção geral mais consistente. Alsop privilegiou as grandes linhas dinâmicas, enquanto König caiu na tentação de picotar o enorme discurso musical, fazendo-nos perder de vista a grande arquitetura mahleriana. Afinal, Mahler sempre "conta" uma história.

A ótima vinheta "Almourol", de Francisco Lacerda, com 4 minúsculos minutos, deixou o público com vontade de ouvir mais música portuguesa. Pena. Perdeu-se a chance de divulgar um repertório pouco conhecido por aqui.