Komatsu, o destaque brasileiro

A Arco convidou a brasileira Luisa Duarte, a venezuelana Julieta González (Tate Modern) e a mexicana Daniela Pérez (Museu Tamayo) para que selecionassem os participantes. Dos brasileiros, André Komatsu (Galeria Vermelho), foi o que mais se destacou. Com um trabalho que mistura a raiz conceitual e delicadeza, Komatsu, que em setembro estará no Drawing Room de Londres, teve todas as suas obras vendidas (por preços que variaram de R$ 5 mil a R$ 50 mil).

Ainda vale citar as exibições do cubano Carlos Garaicoa e do colombiano Felipe Arturo no Solo Projects.