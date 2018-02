Kitty Wells, a 'Rainha do Country', morre aos 92 anos

Ellen Muriel Deason, seu nome de batismo, começou a cantar em 1937, formando com seu marido, Johnnie Wright, a dupla Johnnie & Jack. Wright morreu no ano passado.

Ela posteriormente adotou o nome artístico de Kitty Wells e se tornou a primeira mulher a chegar ao topo das paradas do country, em 1952, com "It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels".

Manteve-se em grande evidencia nas décadas de 1950 e 1960, e em 1976 foi admitida no Hall da Fama da Música Country.

(Reportagem de Timothy Ghianni)