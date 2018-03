Kiss compra time de futebol americano O grupo de hard rock Kiss comprou um time de futebol americano indoor e o batizará com o nome da banda. De acordo com o Los Angeles Times, O L.A. Kiss se baseará em Los Angeles e participará da AFL, liga que realiza uma versão de arena para os jogos do esporte, com campos menores e partidas mais movimentadas. "Tratand0-se de uma banda de alta energia e movimentação, essa parceria é óbvia para nós", comentou o baixista do Kiss, Gene Simmons. O time estreia no campeonato da AFL de 2014.