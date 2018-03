Kiss comemora 35 anos de carreira com show em SP

A banda, que chegou a São Paulo proveniente da Argentina, onde tocou para 54 mil pessoas no Estádio do River Plate no domingo, está comemorando 35 anos de criação do grupo. Da formação original, restam o baixista Gene Simmons, de 59 anos, e o guitarrista Paul Stanley, de 57 anos. Nesta turnê, Eric Singer (baterista) e Tommy Thayer (guitarrista) substituem Ace Frehley e Peter Criss, dois integrantes do núcleo original que estiveram no Brasil em 1999 e estão fora do grupo.

O show tem a seguinte estrutura: ao som dos acordes de Won?t Get Fooled Again, do grupo britânico The Who, o mestre de cerimônias anuncia: "Vocês procuram o melhor, vocês terão o melhor: a mais quente banda do mundo... Kiss!" Então, ao som de Deuce, entram em cena os quatro cavaleiros do após-calypso, Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer. O grupo brasileiro Dr. Sin vai fazer a abertura do show.

O repertório é baseado nos discos clássicos Kiss Alive I e II, e empilha os hits de hard rock do grupo, como Strutter, Hotter than Hell, She, 100.000 Years, Black Diamond, Rock and Roll All Nite, Love Gun, I Love It Loud, Parasite e Detroit Rock City. O público canta a plenos pulmões o refrão de I Was Made for Lovin? You.

O Kiss é uma das raras bandas remanescentes do glam rock dos anos 70 (surgiu em 1973) e já vendeu mais de 85 milhões de discos (só perde para os Beatles em quantidade de discos de ouro e platina). Sua longevidade e sucesso comercial se traduzem também em fidelidade canina dos seguidores. No Brasil, o fã-clube Kiss Army Brasil reúne centenas de fãs, gente que tem desde 9 anos a mais de 50 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Kiss. 14 anos. Arena Anhembi (38 mil lugs.). Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Tel. (011) 2846-6000. Hoje, 21h30 - abertura dos portões às 18 horas. R$ 170/R$ 350.