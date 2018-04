Kirsten Dunst é roubada em quarto de hotel em Nova York

A atriz Kirsten Dunst foi roubada enquanto se hospedava em uma suíte em um hotel do bairrodo SoHo, em Nova York, invadida por dois ladrões que levaram uma bolsa avaliada em US$ 13 mil, assim como dinheiro, uma máquina fotográfica e um iPod. Segundo informa a edição desta sexta-feira, 24, do jornal New York Post, o roubo ocorreu em 9 de agosto, logo após Dunst ter deixado a cobertura do SoHo Grand Hotel para rodar algumas cenas de seu próximo filme. A polícia, em colaboração com o pessoal de vigilância do hotel, conseguiu identificar um dos suspeitos, detido na última terça-feira quando deixava um tribunal no Brooklyn, onde havia sido julgado pela acusação de tráfico de heroína. O detido, Jarrod Beinerman, de 33 anos, teve sua fiança estipulada em US$ 50 mil. A polícia busca agora seu companheiro, que já foi identificado. Beinerman, que tem uma longa ficha na polícia, entrou no hotel poucos minutos depois que a atriz, de 25 anos, deixou seu quarto. O acusado subiu no elevador dos hóspedes até um andar inferior, acompanhado por seu cúmplice, e depois tomou o elevador de carga, para chegar até o quarto da atriz.