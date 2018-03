Kiri Te Kanawa faz concerto com a Sinfônica Brasileira Uma das grandes divas do canto lírico internacional, a soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa dá início, nesta quarta-feira, 11, à parte paulista de sua pequena turnê pelo Brasil. Depois de concertos no Teatro Municipal do Rio, ela canta ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira amanhã no Teatro Alfa e, sábado, no Auditório Claudio Santoro, em apresentação que faz parte da programação do 38.º Festival de Inverno de Campos do Jordão. O programa dos dois concertos é o mesmo e mostra a soprano à vontade em um repertório que marcou sua carreira - ela abandonou os palcos de ópera em 2004 e, desde então, tem se apresentado apenas em recitais e concertos. Na primeira parte, além da ária Depuis le Jour, da ópera Louise, de Charpentier e da Canção de Marietta, da ópera A Cidade Morta, de Korngold, canções de Strauss. Nos anos 70 e 80, ela alcançou renome interpretando os principais papéis do compositor; na empreitada, contou com a ajuda do maestro Georg Solti, grande especialista em Strauss. Com ele, gravou um disco precioso com as Quatro Últimas Canções e uma seleção de peças para voz e piano - Zueignung, Ständchen e Morgen, que serão cantadas por ela aqui (só que na versão para orquestra), faziam parte do conjunto. Em seguida, Dame Kiri interpreta uma seleção de canções do francês Joseph Marie Canteloube - Bailerò, Lo Fiolairé, Malurous e La Delaissádo fazem parte do ciclo Chanson d’Auvergne, que ela gravou nos anos 80 com o maestro Jeffrey Tate, álbum duplo que traz como bônus as Bachianas Brasileiras N.º 5, de Villa-Lobos. Para completar a noite, a OSB interpreta a abertura da ópera O Navio Fantasma, de Wagner, a Suíte O Cavaleiro da Rosa, de Strauss, e Encantamento, do brasileiro Camargo Guarnieri. Kiri Te Kanawa. Teatro Alfa. Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, tels. 11-5693-4000 e 0300-789-3377. Quarta-feira, às 21 h. R$ 50 a R$ 170