Kim Kardashian pede divórcio 72 dias após casamento

Kim, de 31 anos, estrela do programa "Keeping Up With the Kardashians", entrou com o pedido no Tribunal Superior de Los Angeles alegando diferenças irreconciliáveis, segundo documentos judiciais.

Ryan Seacrest, produtor executivo do programa de TV, disse em seu programa matinal de rádio que havia falado com Kim e que ela havia confirmado a separação.

"Sim, @kimkardashian está pedindo o divórcio esta manhã. Eu entrei em contato com ela, (estou) pegando uma declaração em alguns minutos", acrescentou Seacrest em mensagem via Twitter, citando o perfil de Kim no site.

O assessor de Kim não pôde ser encontrado imediatamente para comentar.

Os papéis judiciais, que foram divulgados pelo site de notícias de celebridades TMZ.com, mostraram que Kim pediu que o tribunal confirmasse que joias e outros itens pessoais, bem como a renda obtida antes e depois do casamento, fossem considerados bens separados. O documento também observou que o casal possui um acordo pré-nupcial.

Kim e Humphries se casaram em 20 de agosto no sul da Califórnia em uma cerimônia que teria custado 10 milhões de dólares, após namorarem por cerca de nove meses. Mais de três milhões de norte-americanos assistiram a um especial de TV dividido em duas partes no começo deste mês chamado "O casamento de conto de fadas de Kim: Um evento Kardashian."

Kim é uma das estrelas de reality show mais bem pagas da televisão norte-americana, com ganho estimado em 2010 de 6 milhões de dólares entre o programa de TV, linhas de roupas, perfume, joias e cremes de bronzeamento, além de propaganda para outros produtos e aparições.

Rumores de uma tensão no casamento se espalharam na mídia na última semana, com relatos sobre a relutância do jogador do New Jersey Nets, de 26 anos, de desempenhar seu papel na marca Kardashian e diferenças sobre o local onde os recém-casados deveriam morar.

(Reportagem de Jill Serjeant)