Kim Kardashian lidera buscas no site Bing

Kardashian, de 32 anos, conhecida por sua participação no reality-show de TV "Keeping Up With The Kardashians", havia liderado a lista em 2010, mas perdeu a posição para Bieber no ano passado.

Ela chegou à fama em 2007 devido a um vídeo erótico que circulou na Internet. Usando de forma hábil as redes sociais e os programas de TV, Kardashian conseguiu se tornar uma marca global, com várias linhas de roupas, produtos dietéticos e cosméticos.

Bieber, de 18 anos, ficou em segundo lugar após um ano de muito sucesso, coroado pelos prêmios dados ao seu terceiro álbum de estúdio, "Believe", no American Music Awards.

Outras personalidades que chegam ao "Top 10" pela primeira vez incluem Rihanna, Selena Gomez, Nicki Minaj e Taylor Swift. Já Jennifer Lopez, Britney Spears, Megan Fox e Lady Gaga caíram fora da lista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo em ano eleitoral, a cultura pop demonstra mais penetração que a política. O candidato derrotado do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney, ficou em 43o lugar na lista do Bing, e o recém-reeleito presidente Barack Obama apareceu em 46o.

As notícias que motivaram mais buscas foram, pela ordem, o lançamento do iPhone 5, a eleição nos Estados Unidos, a Olimpíada e a tempestade Sandy.