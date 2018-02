Kim Kardashian e Kanye West vão se casar na Itália

O funcionário contou que o casal alugou o Forte Belvedere, uma construção do século 16, por 300 mil euros para a ocasião, que será celebrada por um pastor protestante.

Entretanto, como o castelo não tem autorização para sediar casamentos, foi posto em dúvida se o evento será uma união reconhecida oficialmente ou uma comemoração mais informal.

Indagado sobre como se sentia com a chegada do dia, West disse ao jornal local La Nazione: “Muito emocionado. Mas muito feliz. Sou um romântico: dei uma parede de flores a Kim no dia das mães. A família é tudo para mim, é o antídoto para o estresse da fama. A família e a criatividade me relaxam”.

O casal será acompanhado pela sua filha North, que Kanye disse ter sido “concebida aqui, entre as obras-primas da Renascença”.

“Foi nossa primeira lua de mel. É uma das cidades mais lindas do mundo, para mim, a mais linda da Europa”.

Representantes de Kardashian e West não responderam de imediato a pedidos de comentários.

(Reportagem de Silvia Ognibene)