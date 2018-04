Kiefer Sutherland será protagonista de série pela web

Kiefer Sutherland troca o controverso justiceiro Jack Bauer da TV por um assassino de aluguel que atuará na internet. De acordo com o site Entertainment Weekly, o ator será o protagonista de The Confession, uma série feita exclusivamente para a internet.

Sutherland será um criminoso que discute com um padre (John Hurt, V de Vingança) para justificar a morte de suas vítimas. As cenas de ação com cada caso serão mostradas em flashbacks.

O ator, que é um dos produtores executivos da atração, afirma que encontrou o empresário Chris Young, que apresentou a idéia de uma série dramática pela internet e que ele próprio teve a idéia do confessionário antes de dormir, no mesmo dia do encontro. "Todo mundo encontrou seus próprios desafios para enfrentar esse trabalho e essa foi a razão para fazê-lo", comentou.

O programa dirigido por Brad Mirmanv (Encontro Com o Amor), que estréia em março, terá dez episódios de cinco a sete minutos, e será exibida a partir de março no site Hulu.