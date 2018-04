Kiefer Sutherland é formalmente acusado de agressão a estilista

O ator Kiefer Sutherland, protagonista da série de televisão "24 Horas", foi acusado de agressão por ter supostamente agredido e quebrado o nariz, com uma cabeçada, do estilista Jack McCollough durante uma briga em uma boate esta semana.

A polícia nova-iorquina informou que as acusações foram apresentadas contra o ator depois que ele e seus advogados compareceram a uma delegacia de Manhattan para falar com os investigadores do caso. O incidente, que ocorreu na madrugada de terça-feira, ganhou destaque em torno do protagonista da série de televisão.

Segundo a imprensa americana, o astro quis evitar que o incidente afetasse a condição na qual se encontra há mais de um ano, quando foi libertado depois de pagar uma fiança após cumprir pena por dirigir sob efeito de álcool. O jornal nova-iorquino "Daily News" afirma que Sutherland deixou "sorridente e cercado de uma horda de jornalistas e câmeras" o apartamento do bairro de Greenich Village para ir à delegacia na qual foi interrogado e na qual foi acusado. O veículo destaca que ele provavelmente vai receber uma multa.

A atriz Brooke Shields esteve envolvida na confusão, que ocorreu de madrugada no bar de um conhecido hotel do bairro do SoHo de Manhattan. No local ocorria uma festa beneficente do Instituto de Costura do Metropolitan Museum de Nova York, à qual estiveram presentes vários famosos, como Madonna, Justin Timberlake, Kate Moss, Mary-Kate Olsen e Anne Hathaway.

O ator chegou à festa acompanhado da namorada, Siobhan Bonnouvrier, e, segundo testemunhas, o incidente aconteceu depois que o estilista interrompeu a conversa de Sutherland com Brooke Shields e empurrou a atriz, de acordo com a imprensa. Em declaração divulgada pelos agentes do ator, Sutherland assegurou que tentou ajudar Shields e exigiu que o estilista pedisse desculpas a ela, ao que esse se recusou.

Em seguida, o astro reagiu dando uma cabeçada em McCollough, o que acabou causando a fratura no nariz do estilista. O agente de Shields, no entanto, dá outra versão aos fatos. Segundo ele, a atriz é muito amiga de McCollough e esse não teria feito nada inapropriado. Por isso, disse não entender o que passou pela cabeça de Sutherland quando atacou o estilista.