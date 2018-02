Kiefer Sutherland é detido por dirigir embriagado

O ator Kiefer Sutherland, o Jack Bauer da série "24 horas", foi preso na manhã desta terça-feira, 25, em Hollywood por dirigir embriagado, informou a polícia. Segundo a porta-voz da polícia Kevin Maiberger, uma patrulha parou o carro do ator após ele realizar uma conversão proibida e pediu a ele que fizesse o teste do bafômetro. Ele foi detido depois de se constatar um nível de álcool maior que o permitido por lei. A porta-voz disse que Sutherland, 40, foi levado para o departamento de polícia de Hollywood, onde permaneceu até as 4 horas da madrugada e pagou uma fiança de 25 mil dólares e foi solto. Ainda assim, ele terá que comparecer diante de um tribunal no dia 16 de outubro. Sutherland ganhou o Emmy do ano como melhor ator por sua interpretação do agente Bauer na série televisiva que voltará ao ar em nova temporada, em janeiro.