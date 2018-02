Kiefer Sutherland, de '24 Horas', pega 48 dias de prisão Kiefer Sutherland, do seriado de TV "24 Horas", foi condenado a 48 dias de prisão, na quarta-feira, por dirigir embriagado. Seu advogado disse que o ator cumprirá a pena imediatamente. Sutherland vai cumprir os 48 dias consecutivamente, em vez de duas passagens distintas, como havia sido planejado inicialmente para evitar conflito de agenda com a produção do programa da Fox. A emissora norte-americana anunciou no mês passado que estava suspensa a produção da série devido à greve de roteiristas, então não haveria mais necessidade para Sutherland dividir em dois seu período na prisão. O ator, que completa 41 anos este mês, foi detido em setembro, enquanto ainda estava em período de prova por outro caso semelhante, ocorrido em 2004. Em outubro, ele decidiu não contestar -- o equivalente a assumir a culpa -- por ter sido flagrado dirigindo com um índice de álcool no sangue acima do permitido. Sutherland foi então condenado a 30 dias de prisão por este crime, mais 18 dias por ter quebrado o período de prova pelo caso de 2004. O advogado do ator, Blair Berk, disse à Reuters que Sutherland decidiu pagar a pena desde a noite de quarta-feira. O site sobre celebridades TMZ.com disse mais tarde que ele estava sendo registrado. O ator canadense, filho do astro Donald Sutherland, venceu um prêmio Emmy no ano passado por seu papel como o agente Jack Bauer em "24 Horas".