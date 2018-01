Kiara, 'Rainha dos Musicais' Kiara Sasso tornou-se uma referência no teatro musical brasileiro - sua beleza, aliada a uma potência vocal límpida e potente, transformou-a na atriz ideal para papéis de heroínas. Com isso, ela foi a protagonista de A Bela e a Fera, a Christine de O Fantasma da Ópera, a Maria de A Noviça Rebelde. "Claro que adorei todas elas, mas logo senti a necessidade de mudar", conta ela, que preparou o terreno em Mamma Mia!, no qual interpretou Donna (uma mulher mais velha), até chegar a Jeanie, de Hair. "Em outros tempos, eu faria a mocinha, Sheila, mas, quando Charles (Möeller) e Claudio (Botelho) me ofereceram o desafio, aceitei."