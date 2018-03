Khadafi faz festa para tentar converter 200 italianas ao Islã

"Busco 500 mulheres atraentes, entre 18 e 35 anos de idade, com pelo menos 1,70 metro de altura, bem vestidas mas não de minissaias ou vestidos curtos", dizia o anúncio da agência Hostessweb, citado pelo jornal Corriere della Sera.

Cerca de 200 mulheres apareceram em uma vila de Roma ao saber que receberiam 60 euros (90 dólares) e "alguns presentes líbios". No meio delas estava uma repórter disfarçada da agência de notícias italiana Ansa, que tirou fotos e descreveu o que aconteceu.

A maioria das garotas esperava uma festa, segundo a Ansa, mas, em vez disso, foram convidadas a esperar em um salão até a chegada de Khadafi, que lhes deu uma lição sobre a Líbia e o papel das mulheres no Islã.

As cerca de duas horas de lição, incluindo perguntas e respostas através de um intérprete, foram concluídas com uma exortação de Khadafi para que as mulheres "se convertessem ao Islã". Cada uma recebeu então uma cópia do Corão e um livro com dizeres do líder líbio.

"Foi tudo menos a festa VIP que esperávamos, não nos deram nem mesmo um copo de água", disse uma mulher à Ansa.

Outras disseram ter ficado ofendidas com o que consideraram aspectos anti-cristãos da lição de Khadafi, incluindo a alegação de que Jesus não foi crucificado, mas que "alguém que se parecia com ele" morreu em seu lugar.

O embaixador líbio disse à Ansa que Khadafi planejava fazer outros encontros parecidos durante sua estadia de três dias à Itália.

(Reportagem de Gavin Jones)