Kevin Federline autoriza Britney Spears a visitar os filhos

A cantora Britney Spears poderá visitar os dois filhos que tem com Kevin Federline, segundo afirmou um advogado dele nesta sexta-feira, 22. Mark Vincent Kaplan declarou que Britney e o ex-marido chegaram a um acordo sobre os termos e as condições das visitas aos filhos do casal, Sean Preston e Jayden James. O acordo foi divulgado dois dias depois que um juiz decidiu que a cantora deveria continuar sem ver os filhos. Um juiz de Los Angeles também negou um pedido feito pelos advogados da artista para que a imprensa fosse proibida de dar notícias sobre as pendências judiciais dela. A nova advogada de Britney é Stacy Phillips. No dia 4 de janeiro, a guarda dos filhos do casal foi dada a Federline. Britney está desautorizada a ver os filhos desde que foi internada com problemas psiquiátricos no início deste ano.