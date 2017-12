Kevin Federline agora faz sua estréia na televisão Primeiro bailarino, depois cantor de rap, agora ator de televisão. Segundo a revista "People", o que o marido da pop star Britney Spears está programando é aparecer na televisão. Federline, de 28 anos, vai participar de um episódio da série da cadeia CBS "CSI: Crime Scene Investigation". Ele e Britney já participaram na televisão do reality show "Chaotic", que passou no ano passado no canal UPN, mas ele se que esta será sua primeira apresentação como ator. "É a primeira vez que tive um papel", desse Federline para a revista. Ele começou a rodar esta semana em Los Angeles, e vai interpretar um adolescente arrogante que ameaça os investigadores Nick Stokes (George Eads) e Warrick Brown (Gary Dourdan) em um trabalho. O episódio está programado para ser transmitido em outubro nos Estados Unidos. Federline ser apresentou recentemente na cerimônia de entrega dos prêmios Teen Choice, onde cantou uma das músicas de seu próximo álbum, "Playing with Fire".