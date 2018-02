Kevin Costner fará show em bauru

O ator e músico Kevin Costner fará um show com sua banda na cidade de Bauru em novembro. Costner, que ficou conhecido por sua atuação, entre outros, no filme O Guarda-Costas, vai se apresentar com sua banda de música country, Kevin Costner & Modern West durante o SP Onlive Festival, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de novembro. Também participarão do evento artistas como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Paralamas do Sucesso e Jota Quest. O festival terá cinco apresentações por noite, além de uma tenda de música eletrônica. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 350 e podem ser comprados pelo site www.ingressorapido.com.br.