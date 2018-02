Kevin Costner fará show com sua banda em Bauru-SP O ator e músico Kevin Costner fará um show com sua banda em novembro na cidade de Bauru, em São Paulo. Costner, que ficou conhecido por sua atuação, entre outros, no filme "O Guarda-Costas", vai se apresentar com sua banda de música country, Kevin Costner & Modern West durante o SP Onlive Festival, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de novembro. Também participarão do evento artistas como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Paralamas do Sucesso e Jota Quest. O festival terá cinco apresentações por noite, além de uma tenda de música eletrônica. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 350 e podem ser comprados pelo site www.ingressorapido.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.