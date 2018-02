Kevin Costner é processado por Stephen Baldwin

Começou a seleção do júri em um tribunal de Nova Orleans para uma ação federal aberta contra Costner por Baldwin e seu sócio, Spyridon C. Contogouris.

A acusação alega que Costner, mais conhecido pela atuação em "O Guarda-Costas" e "O Campo dos Sonhos", enganou Baldwin e Contogouris na parcela que tinham em um negócio multimilionário sob a qual a BP comprou 32 equipamentos de separação de petróleo e água que foram desenvolvidos por uma empresa de propriedade de Costner.

O acordo foi fechado depois que o poço de Macondo explodiu em abril de 2010, despejando mais de 4 milhões de barris de petróleo bruto no Golfo do México, no maior vazamento acidental de petróleo da história.

De acordo com a ação, Baldwin e Contogouris afirmam que não souberam sobre o acordo com a BP antes de concordarem em vender as ações de uma companhia que foi montada para comercializar os equipamentos de extração de Costner.

Como resultado, eles afirmam que foram excluídos de uma parcela do depósito de 18 milhões de dólares feito pela BP pelos equipamentos.

Ambos os atores deverão comparecer ao tribunal todos os dias para o julgamento.

(Reportagem de Lily Kuo)